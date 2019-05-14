مصر | كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بالأميرية

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ظهرت كثافات مرورية في ميدان السواح بالأميرية بسبب كسر ماسورة مياه.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى ميدان السواح بكسر ماسورة مياة، مما أدى إلى توقف حركة المرور بعدد من الشوارع، وأنتقلت أوناش المرور وخدمات مرورية لحين إجراء عمليات الإصلاح.

تسرب غاز وراء نشوب حريق بمنزل في كرداسة



أشارت التحريات الأولية إلى أن تسرب غاز، من إسطوانة بوتاجاز، السبب وراء إندلاع حريق داخل منزل بمركز كرداسة.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق شب بمنزل بمركز كرداسة، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة باندلاع النيران داخل عقار سكني بمركز كرداسة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارتين إطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وإخماده دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.