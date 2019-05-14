مصر | عاجل.. تأجيل محاكمة 154 متهما بـ"لجان العمليات النوعية" لـ21 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل محاكمة 154 متهما بـ"لجان العمليات النوعية" لـ21 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة غرب القاهره العسكريه المنعقدة، بمجمع المحاكم بطره تأجيل محاكمة 154 متهما لقيامهم بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاه وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، والمقيدة تحت رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة والتي كانت مقيدة برقم 351 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والقيوم"، وذلك لجلسة 21 مايو.

وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال المتهمين إلى القضاء العسكري.

وصرح عماد مبارك محامي الـ5 متهمين في القضية، بأنه تم ادراج 31 متهما لمدة 3 سنوات على القوائم الارهابية وتتمثل اثار الادراج فى المنع من السفر او ترقب الوصول لم هو بالخارج وسحب جواز السفر او الغاؤه او عدم اصداره وفقد شروط حسن السمعه اللازم لتولى الوظائف العامه والنيابية وتجميد الاموال اذا كانت تستخدم فى ممارسة النشاط الارهابى والمنع من ممارسة الانشطه الدعوية والعامه تحت اى مسمى .

ونسبت النيابة للمتهمين، تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة. وأسندت لهم النيابة كذلك، تولي المتهمين تنفيذ المتهم لعدة جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد وإلحاق الضرر بالأموال والمباني العامة وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.