مصر | "مات صديقهما صعقا بالكهرباء".. حبس نجار وعامل بتهمة التنقيب عن الآثار بحلوان

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة وإعداد تقرير عن سبب الوفاة وظروف الواقعة وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة من تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع المدعو "إبراهيم.م"، 23 سنة، نجار، ومقيم بمنطقة عرب الوالدة حلوان.

وتبين من التحقيقات أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين وفاة الضحية أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار، داخل منزل بذات المنطقة محل سكنه، بصحبة كل من "أحمد.ح"، 25 سنة، نجار، و"سعيد."، 48 سنة، وتم القبض عليهما واقتيادهما لديوان القسم.

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وكان ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تلقت معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثارفى منطقة عرب الوالدة بحلوان، وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات.

وعلى الفور تم استهداف العقار وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار ملك المتهم الأول المتوفى.

كما عثر بحوزتهم على أدوات تنقيب عبارة عن «صاروخ قطع، هيلتى، ماكينة لحام كهربائية، كوريك، خرطوم شفط مياه، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيقات.

