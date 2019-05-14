أخبار مصر | 'استقلال الصحافة' تدعو مجلس النقابة لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'استقلال الصحافة' تدعو مجلس النقابة لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، برئاسة الزميل بشير العدل، عن بالغ أسفها لتأخر تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين حتى الآن.

وقال "العدل" في بيان له، إن تأخير تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، يُعد أمرًا نقابيًا غير مسبوق؛ فلم يحدث أن تأخر التشكيل لشهرين كاملين، كما هو الحاصل مع المجلس الحالي، معتبرًا أن ذلك يعكس حالة من الانقسام غير المعهود داخل المجلس، وافتئات على حقوق الجمعية العمومية وأعضاء النقابة.

وأعرب "العدل" عن أمله في أن تنتهى حالة الانقسام، التي بدأ بها مجلس النقابة أعماله للدورة الحالية، وأن يتم تجاوز أي خلاف بين الأعضاء، وأن تنتهى هذه الأزمة خلال اجتماع يدعو له النقيب ضياء رشوان خلال هذا الأسبوع.

وأكد "العدل" أن الجمعية العمومية للنقابة، وقد منحت الثقة للمجلس الحالي، لها حقوق عليه، وهو ما لا ينبغي على الأعضاء الحاليين تجاهله، وعليهم إعلاء الشأن النقابي فوق كل مصالح أخرى، حتى تظل النقابة كما هو عهدها على مر تاريخها الذي يمتد لأكثر من قرن من الزمان، قوية بمجلسها، ومن ورائه الجمعية العمومية.

ودعا "العدل" المجلس، نقيبًا وأعضاءً، بسرعة تجاوز أي تباينات في الرأي، أو انقسامات حول توزيع الأداور، والبدء الفوري في طرح الملفات الهامة التي ينتظر الأعضاء إنجازها، ومن قبل ذلك إنهاء الملفات العالقة، التي تركت آثارًا سلبية على الأعضاء وعلى العمل النقابي في مجمله.