أخبار مصر | الزناتي: غدًا تسليم بطاقات ائتمان 'فيزا' بالمجان للصحفيين وأسرهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: غدًا تسليم بطاقات ائتمان 'فيزا' بالمجان للصحفيين وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة النشاط، عن تواجد موظف بالبنك الأهلي غدًا الأربعاء بالنقابة؛ لإصدار وتسليم بطاقات ائتمان "فيزا" بالمجان للصحفيين وأسرهم والعاملين بالمؤسسات الصحفية، وذلك ضمن منظومة الشمول المالي والسداد للجهات الحكومية والشركات وأية مدفوعات.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إنه لا يشترط لإصدار الفيزا وجود العضو، ويتم الاكتفاء بصورة بطاقة الرقم القومي، وذلك بالدور الثاني بمبنى النقابة.