أخبار مصر | محافظ القاهرة: حملات مكبرة خلال 24 ساعة لفرض الانضباط في الشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: حملات مكبرة خلال 24 ساعة لفرض الانضباط في الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على شرطة المرافق ورؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع لمراقبته ومتابعته بصفة دورية مع رفع كافة الإشغالات أمام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين، التي تتسبب في إعاقة المرور مع إزالة جميع الإشغالات والتعديات وفتح الشوارع للمارة والمرور في إطار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات.

وقال إن الهدف من الحملات استعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القاهرة، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام واستمرار إزالة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة وعدم السماح قطعيًا بوجود أي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، وكذلك مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص.

ووجه المحافظ، اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق، بضرورة تكليف جميع السادة الضباط رؤساء المكاتب الفرعية التابعة للإدارة بالمرور على جميع المنشآت المهمة والحيوية والكنائس ومكاتب البريد ومحطات مترو الأنفاق ورفع جميع الإشغالات بمحيطها وأنه جار المرور بصفة يومية.

ولفت المحافظ إلى ضرورة القضاء على الأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظًا على أرواحهم، وفتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور منعًا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت شرطة المرافق تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق بحملات في مختلف أحياء القاهرة أسفرت عن غلق 3 صيدليات بحي شرق مدينة نصر و714 إزالة إدارية وتحرير 99 محضر إشغال طريق و41 محاضر إدارة بدون ترخيص و52 محضر تلوث بيئي و55 محضر بائع متجول ورفع 25 عربة يد وتروسيكل لبيع الخضار وفاترينات وعربات كارو وتاندات ولافتات إعلانية.

وشملت الحملة في المنطقة الشرقية أحياء مصر الجديدة بشوارع المقريزي وشارع المرغني ، شارع عمر بن الخطاب ، وشارع محمد عزت سليم بمنطقة ألماظة والشوارع والميادين الرئيسية وعين شمس بشوارع ابراهيم عبد الرازق ومنشية التحرير وحي المرج بشوارع الترعة التوفيقية والمركز الاجتماعي.

كما أسفرت عن ازالة الإشغالات أمام المقاهي والمحال وتحرير محاضر إشغال الطريق وتلوث البيئة اللازمة ومراجعة تراخيص المحال وتحرير محاضر الإدارة بدون ترخيص للمخالفين كما تم عمل33 حالة إزالة إدارية وتحرير 4 محاضر اشغال طريق وتحرير 6 محاضر بائع متجول بحي السلام أول.

وفي المنطقة الغربية قادت شرطة المرافق حملة في حي الموسكي شملت شوارع الازهر والعتبة ومنطقة المسارح والشوارع الرئيسية اسفرت عن رفع 30 حالة ازالة ادارية وتحرير 15 محضر بائع متجول، بالإضافة الي عدة حملات بأحياء السيدة زينب والأزبكية وعابدين.

وشملت الحملات في المنطقة الشمالية أحياء الزيتون خاصة في الشوارع الرئيسية ومحطات المترو وبولاق أبو العلا، وفي المنطقة الجنوبية قادت شرطة المرافق حملات بحيي 15 مايو والخليفة والمقطم لإزالة الإشغالات ومراجعة الترخيص.