أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية بمشاركة 3900 واعظ وواعظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية بمشاركة 3900 واعظ وواعظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة توعوية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تحت عنوان: "بطولات الماضي وتطلعات المستقبل"، حيث تتضمن هذه الحملة عقد مجموعة من اللقاءات في أماكن متنوعة بقرى ومدن الجمهورية، للتواصل مع الجمهور في مراكز الشباب و المساجد ودور الثقافة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالدور التوعوي الذي يقوم به وعاظ الأزهر الشريف وتكثيف التواصل مع الناس على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية.

وقال الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الحملة تستمر لمدة عشرة أيام بمشاركة نحو (3900) واعظ وواعظة، لاستحضار روح انتصارات العاشر من رمضان، والاستفادة من البطولات التي سجلها المصريون في هذا التوقيت للعودة إلى روح المثابرة والعمل والإنتاج، وحثهم على بناء الوطن والحفاظ عليه وعلى مقدراته.

وأضاف الأمين العام أن محاور الحملة التي سينفذها الوعاظ بدءًا من اليوم سوف تركز على دعوة الناس إلى العمل البنّاء من أجل رفعة شأن الوطن، ونبذ الخلافات فيما بينهم والوقوف صفًا واحد في مواجهة قوى التطرف والإرهاب، وقطع الطريق أمام دعاة الفتن ومثيري الشائعات.

وأوضح "عياد" أن الحملة تستهدف –أيضًا- رفع معنويات الشباب، وتوعيتهم بمكانة مصر وما ضحى به شهداء مصر الأبرار بأغلى ما يملكون من أجل تراب هذا الوطن في معركة الكرامة التي وافقت العاشر من رمضان، حتى يتخذ الشباب من تلك البطولات نموذجًا في حياتهم العملية، مع الإصرار على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم والحفاظ على أوطانهم والمشاركة الفعّالة في نهضتها وتقدمها.