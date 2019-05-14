أخبار مصر | عاجل.. قرارات مهمة لـ"الحكومة" بشأن مدارس النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرارات مهمة لـ"الحكومة" بشأن مدارس النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور هاني هلال، من ذوي الخبرة، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور عبد الوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتورة ميرفت الديب، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر، ورئيس مجلس امناء وحدة شهادة النيل الدولية، والدكتورة سلافة جويلي مدير وحدة شهادة النيل الدولية.

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وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع علي توصيات الدراسة الاقتصادية الخاصة بوحدة شهادة النيل الدولية، حيث سيتم تسويق البرامج التدريبية المتاحة لدى وحدة شهادة النيل الدولية، والتي ستقوم بإعدادها مستقبلاً، على أن تمنح الوحدة المتدرب شهادة معتمدة منها لحضور التدريب على أن يحدد المقابل المالى وفق طبيعة المادة التدريبية وعدد المتدربين واعتمادها من مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تمت الموافقة ايضاً على تحصيل رسوم إدارية للتقدم لشغل الوظائف المختلفة، بالإضافة إلي تنظيم مدارس النيل المصرية لرحلات تعليمية أو ترفيهية بعد موافقة وحدة شهادة النيل الدولية على أن يتم تحصيل نسبة 10% من القيمة تضاف إلى ميزانية الوحدة، فضلاً عن اعتبار مدارس النيل المصرية التابعة للوحدة مراكز لتنمية الموارد الذاتية للمدارس والوحدة من خلال تنظيم أنشطة ودورات وندوات وغيرها بمقابل مادى للمساهمة في سد احتياجات المدارس والوحدة.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على شروط القبول والمصروفات الدراسية للعام الدراسي 2019/2020 بمدارس النيل التابعة للوحدة.