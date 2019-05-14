أخبار مصر | "الصحة" تعلن الانتهاء من مبنى العيادات الخارجي بمستشفى بورسعيد العام (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تعلن الانتهاء من مبنى العيادات الخارجي بمستشفى بورسعيد العام (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزيرة الصحة: معدل الإنجاز بمستشفى الزهور تخطى 85%.. والانتهاء من كافة التجهيزات وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة

أكدت وزارة الصحة والسكان، الإنتهاء من اعمال التطوير الخاصة بمبني العيادات الخارجية بالمستشفي بورسعيد العام، تمهيداً لاستلامها وفقاً للخطط الزمنية المحددة.

وجاء ذلك خلال جولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم لمتابعة الأعمال والتجهيزات الجارية بالمنشات الطبية بمحافظة بورسعيد، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

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ووجهت وزيرة الصحة بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال التجهيزات وخاصة الوجهات الخارجية للمستشفى، كما حرصت على تفقد أدوار المستشفي والجناحين القبلي والبحري.

كما تفقدت وزيرة الصحة أعمال التطوير بمستشفي الزهور ، حيث حرصت على تفقد جميع اقسام المستشفي مثل، العمليات، والرعايات، والحضانات، واقسام الأشعة، مشيدة بنسبة الإنجاز والذى تخطي اكثر من ٨٥ ٪، مؤكدة علي الانتهاء من كافة التجهيزات وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة.

وأشارت وزيرة الصحة، أن المستشفي، ستعمل وفقاً للبرنامج الوظيفي الجديد، حيث ستصبح مستشفي جراحات تخصصية وجراحات يوم واحد، لافتة إلى أنها ستقدم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين.