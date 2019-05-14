أخبار مصر | علي جمعة: المقارئ المصرية جزء لا يتجزأ من التراث المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي جمعة: المقارئ المصرية جزء لا يتجزأ من التراث المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن قراءة القرآن من العادات المحببة إلى المصريين وتتوهج هذه العادة في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن‏ المقارئ المصرية جزء لا يتجزأ من التراث المصري‏ حيث قالوا قديما: إن القرآن نزل في مكة وطبع في إسطنبول وقرئ في مصر.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: تتميز مدرسة التلاوة المصرية بعدد لا حصر له من القراء أصحاب الأصوات المميزة التي جمعت بين: حلاوة الصوت والتمكن من الأداء والحفظ التام للقرآن والدراسة الدقيقة لفن التجويد من إدغام وإظهار وتنوين ومد وغيرها من أحكام التلاوة

وتابع: تضم مدرسة التلاوة المصرية العديد من الأسماء البارزة التي تعدت في شهرتها حاجز الزمان والمكان فهناك الشيخ محمود علي البنا الذي تناولت سيرته الشخصية ابنته الكاتبة آمال البنا تحت عنوان: صوت تحبه الملائكة و ولد الشيخ في قرية شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية يوم 17 من شهر ديسمبر سنة 1926, وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية ولقب بسفير القرآن لكثرة سفره لمختلف الدول العربية .