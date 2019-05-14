هالة زايد تتفقد مستشفيات بورسعيد قبل «التأمين الصحي»

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جولة وزيرة الصحة في بورسعيد
تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى محافظة بورسعيد العام، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وذلك استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وطالبت الوزيرة، خلال تفقدها أقسام المستشفى، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الدولية المطبقة، مبدية عدة ملاحظات حول واجهات المباني ومحيط المستشفى. وبدأت وزيرة الصحة زيارتها لمحافظة بورسعيد بتفقد مستشفى بورفؤاد العام، ومن المنتظر أن تتفقد مستشفى الزهور المركزى، ومستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال.
واطلعت وزيرة الصحة من مهندسي المشروع، خلال تفقدها الأعمال الجارية بالمستشفى، على أعمال رفع كفاءة المستشفى الأخيرة، مؤكدين أنه سيتم الانتهاء من التجهيزات والأجهزة منتصف شهر يونيو من العام الجاري. وتقع المستشفى على مساحة 8000 متر، وستضم 28 سريرًا مجانيًا، و16 سريرًا اقتصاديًا، و12 سرير عناية مركزة، و4
واطلعت وزيرة الصحة من مهندسي المشروع، خلال تفقدها الأعمال الجارية بالمستشفى، على أعمال رفع كفاءة المستشفى الأخيرة، مؤكدين أنه سيتم الانتهاء من التجهيزات والأجهزة منتصف شهر يونيو من العام الجاري.
وتقع المستشفى على مساحة 8000 متر، وستضم 28 سريرًا مجانيًا، و16 سريرًا اقتصاديًا، و12 سرير عناية مركزة، و4 حضانات، و21 سرير استقبال.
ومن المقرر أن تبلغ القوى البشرية العاملة في المستشفى 492 من ضمنهم: "أطباء بشريون، وأطباء أسنان، وأطباء علاج طبيعي، وصيدلة، وهيئة التمريض والإداريين، وأخصائيي تغذية".
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