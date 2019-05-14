انت الان تتابع ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرصاد تعلن طقس عاشر أيام رمضان يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، ليسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد. وتظهر سحب على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة لمعتدلة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر تكون خفيفة لمعتدلة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمىالقاهرة 23 39 شبين الكوم 22 37طنطا 22 36دمنهور 20 35الإسكندرية 19 32بلطيم 20 32مطروح 17 28السلوم 18 35سيوة 19 37بورسعيد 20 30دمياط 20 28الزقازيق 20 39الإسماعيلية 18 38 السويس 21 38العريش 17 33رفح 18 32 رأس سدر 22 35نخل

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى

القاهرة 23 39

شبين الكوم 22 37

طنطا 22 36

دمنهور 20 35

الإسكندرية 19 32

بلطيم 20 32

مطروح 17 28

السلوم 18 35

سيوة 19 37

بورسعيد 20 30

دمياط 20 28

الزقازيق 20 39

الإسماعيلية 18 38

السويس 21 38

العريش 17 33

رفح 18 32

رأس سدر 22 35

Advertisements نخل 15 37

نويبع 22 34

طابا 20 36

كاترين 16 32

الطور 22 35

شرم الشيخ 25 38

الغردقة 22 40

مرسى علم 23 34

الفيوم 21 39

بني سويف 21 39

المنيا 20 40

أسيوط 22 41

سوهاج 23 41

قنا 24 41

الأقصر 23 42

أسوان 29 42

أبوسمبل 21 40

الوادي الجديد 19 42

شلاتين 24 34

أبو رماد 25 33

حلايب 26 32 رأس حدربة 25 31

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