انت الان تتابع ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الأرصاد تعلن طقس عاشر أيام رمضان
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، ليسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد. وتظهر سحب على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة لمعتدلة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر تكون خفيفة لمعتدلة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمىالقاهرة 23 39 شبين الكوم 22 37طنطا 22 36دمنهور 20 35الإسكندرية 19 32بلطيم 20 32مطروح 17 28السلوم 18 35سيوة 19 37بورسعيد 20 30دمياط 20 28الزقازيق 20 39الإسماعيلية 18 38 السويس 21 38العريش 17 33رفح 18 32 رأس سدر 22 35نخل
الصغرى العظمى
القاهرة 23 39
شبين الكوم 22 37
طنطا 22 36
دمنهور 20 35
الإسكندرية 19 32
بلطيم 20 32
مطروح 17 28
السلوم 18 35
سيوة 19 37
بورسعيد 20 30
دمياط 20 28
الزقازيق 20 39
الإسماعيلية 18 38
السويس 21 38
العريش 17 33
رفح 18 32
رأس سدر 22 35
نخل 15 37
نويبع 22 34
طابا 20 36
كاترين 16 32
الطور 22 35
شرم الشيخ 25 38
الغردقة 22 40
مرسى علم 23 34
الفيوم 21 39
بني سويف 21 39
المنيا 20 40
أسيوط 22 41
سوهاج 23 41
قنا 24 41
الأقصر 23 42
أسوان 29 42
أبوسمبل 21 40
الوادي الجديد 19 42
شلاتين 24 34
أبو رماد 25 33
حلايب 26 32
رأس حدربة 25 31
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