انت الان تتابع 13 جنيها و7 شروط.. الإفتاء تعلن تفاصيل زكاة الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عدد من الشروط الضرورية التي يجب توافرها قبل إخراج زكاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري الموافق 1440 هجريا، مشيرة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر في العام الهجري الحالي بقيمة 13 جنيها عن الفرد الواحد، موضحة المواعيد التي يجوز خلالها إخراج زكاة عيد الفطر، ومصارف وأوجه إخراجها، والمحاذير التي يجب تجنبها، مؤكدة أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المعايير يجب الانتباه إليها في أثناء إخراج الزكاة، على النحو التالي:- يجوز إخراجها نقودًا.- الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر.- لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.- زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه

وذكرت دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المعايير يجب الانتباه إليها في أثناء إخراج الزكاة، على النحو التالي: - يجوز إخراجها نقودًا.

- الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر.

Advertisements - لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.

- زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته.

- لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

- لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

- زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة.

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