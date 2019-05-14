أخبار مصر | "خريجي الأزهر" تنظم ندوة عن "دور الجنود في الحرب" بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خريجي الأزهر" تنظم ندوة عن "دور الجنود في الحرب" بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع إدارة قوات الأمن بالبحيرة، ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر ودور جنودنا في حفظ أمن الوطن" بمناسبة ذكري انتصارات العاشر من رمضان، شارك فيها الشيخ عبد الفتاح عبد الحكيم البسطراوي وكيل الوزارة ورئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالبحيرة.

وأقيمت الندوة بمقر قوات أمن البحيرة وحضرها عدد كبير من الضباط والمجندين، حيث أكد الشيخ البسطراوى أهمية دور جنود الوطن في حفظ الامن والأمان والدفاع عن مقدرات الشعب، مشيرا إلى أنهم يتميزون عن باقي الشعب في أنهم منوط بهم رسالة من أسمى الرسالات وهي حماية الأمن، ثم تطرق فضيلته لتميز جنود مصر فهم في رباط إلى يوم القيامة وأنهم أبناء مصر الأوفياء

كما عقد فرع المنظمة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ندوة بعنوان حب الوطن الولاء والانتماء الية وألقاها فضيلة الشيخ محمد عبد العاطي عضو المنظمة بالبحيرة تناول فيها معنى الوطن وحث الاسلام للمسلمين على وجوب الدفاع عن الوطن ومنزلة حامي وطنه وبيته وأرضه وجهود الدولة المصرية في الحفاظ على سلامة الوطن وأراضيه .