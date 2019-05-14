أخبار مصر | 'العلميين': السبت المقبل انتخاب نقيب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'العلميين': السبت المقبل انتخاب نقيب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للعلميين، انتخابات بكافة المحافظات، السبت المقبل، لاختيار النقيب العام، لاستكمال الفترة المتبقية فى فترة المجلس الحالى.

وجاء ذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر برفض طعن السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين، على قرار إجراء انتخابات على مقعد النقيب عن المدة الباقية في ولايته، يؤكد صحة قرارات الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها المجلس في 12 أبريل الماضي والتي قررت سحب الثقة من النقيب، مشيدا جميع العلميين ورؤساء الفروع الالتزام بإجراء الانتخابات السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري لصحه إجراءات الدعوة للانتخابات طبقا للأحكام القضائية.

وكان مجلس النقابة العامة للمهن العلمية، قد أعلن فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، لاستكمال المدة الباقية للمجلس الحالى، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 أبريل الماضى، وحتى يوم الجمعة 3 مايو الجاري، وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية، والتى تم عقدها فى 12 أبريل 2019.

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وجاءت القوائم النهائية للمرشحين على مقعد نقيب العلميين، وضمت القوائم 14 مرشحا، وهم سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، الدكتور محمد عيسى، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد، وكيل أول النقابة الحالي، والدكتور محمد البنا، رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية.

كما ضمت أحمد فتحي عبد الصمد، السيد السيد محمد موسى، جمال أحمد متولي، حسن هلال محمد السيد، شريف حسني حسن سرور، عبد العال حسن عطية، محمد السيد محمود راشد، محمد شرف الدين زكي، محمد محمود عيسى أحمد.

وكانت وافقت الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة العلميين، علي سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجي النقيب العام، وإحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.