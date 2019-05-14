أخبار مصر | الأزهر يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأخلص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة الأبطال، قادة وضباطًا وجنودًا، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار العاشر من رمضان.

وأكد الأزهر الشريف، أن جنود جيشنا البواسل ضربوا في هذه المعركة أروع الأمثلة في البطولة والتضحية؛ لتحرير الأرض واستعادة الكرامة لمصر والمصريين، وهو ما يؤكد دومًا على أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه، يذود عن ترابه وقت الحرب، ويسهم في نهضته ورخائه وقت السلم.

ودعا الأزهر الشريف جموع الشعب المصري إلى استلهام روح انتصار العاشر من رمضان والعمل بإخلاص وتفان من أجل رفعة مصرنا العزيزة وازدهارها، سائلًا الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.