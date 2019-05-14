أخبار مصر | مرصد الإفتاء: "داعش" يضاعف عملياته ويعيد تنظيم صفوفه في العراق وليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الإفتاء: "داعش" يضاعف عملياته ويعيد تنظيم صفوفه في العراق وليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إنه وفي إطار المؤشر الأسبوعي للعمليات الإرهابية قد رصد خلال الأسبوع الماضي في الفترة ما بين (4 مايو إلى 10 مايو 2019) وقوع (17) عملية إرهابية استهدفت (5) دول هي (أفغانستان، العراق، الهند، باكستان، ليبيا)، ونتج عن تلك الهجمات ما يقارب من (280) ما بين قتيل وجريح، وهو ما يؤكد توجه الجماعات الإرهابية إلى تكثيف عملياتهم النوعية في عدد محدود من الدول، مع استخدام الأسلحة الثقيلة لإسقاط أكبر عدد من الضحايا.

وأوضح المرصد أن المؤشر الأسبوعي يؤكد انحسار العمليات الإرهابية في مناطق وعواصم الصراعات، مستفيدة من حالة الانفلات الأمني والاضطرابات والنزاعات الداخلية بعدد من الدول، واحتلت أفغانستان المركز الأول على مؤشر الدول الأكثر تعرضًا للعمليات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي بواقع (8) هجمات، تليها العراق بواقع (4) هجمات، فيما حلت كل من باكستان وليبيا في المرتبة الثالثة بواقع هجومين لكل منهما، فيما شهدت الهند هجومًا واحدًا.

ولفت المؤشر الأسبوعي أن العامل المشترك بين الدول الخمس هو محاولة استغلال الجماعات الإرهابية لحالة النزاعات والأوضاع الداخلية، وأشار أنه بالرغم من المساعي الإقليمية والمحلية لتجفيف منابع التطرف والإرهاب، فإن الجماعات الإرهابية تسعى إلى إعادة تمركزها في عدد من الأقاليم منها جنوب شرق آسيا، شمال وغرب القارة الأفريقية، مع تراجع تركيز تلك الجماعات على منطقة الشرق الأوسط.

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وبيَّن المرصد أن المؤشر الأسبوعي كشف عن تنامي نشاط أربعة جماعات إرهابية خلال الأسبوع على قائمة الجماعات الأكثر تنفيذًا للعمليات الإرهابية وهي (طالبان، داعش، طالبان باكستان، جيش تحرير بلوشستان) بالإضافة إلى وجود عمليات لم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن تنفيذها. وكشف المؤشر الأسبوعي أن طالبان بالرغم من تضاعف الجهود الدولية في إجراء مفاوضات السلام، لكنها منذ إعلانها بدء عمليات الربيع "عمليات الفتح" تقوم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، فقد نفذت الحركة خلال الأسبوع المنصرم فقط (6) هجمات ضد قوات الأمن الأفغانية.

وتابع المرصد بأن تنظيم داعش الإرهابي نفذ الأسبوع الماضي (5) هجمات في العراق وليبيا فقط، وتعتبر هجمات التنظيم في منطقة سبها الليبية مؤشرًا قويًّا على مساعي التنظيم لإعادة تنظيم صفوفه شمال أفريقيا، ويتزامن ذلك مع الصراعات المسلحة الدائرة داخل لبيبا، فيما أكد المؤشر الأسبوعي على أن طالبان باكستان قد نفذ أيضًا هجومًا على ضريح صوفي في لاهور، فيما نفذ جيش تحرير بلوشستان هجومًا آخر بباكستان.

واختتم المرصد إلى تحذيره من خطورة تنامي نشاط الجماعات الإرهابية وتوزيعه على مناطق جغرافية متعددة، بهدف تشتيت الجهود الدولية والإقليمية الساعية لتقويض نفوذ ومصادر تمويل تلك الجماعات، ودعا المرصد إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لاقتلاع حواضن الإرهاب في كثير من الدول، مؤكدًا أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العمليات الإرهابية مرهقة ومكلفة، وهو ما يؤثر على أي مسعى لمبادرات التنمية والإصلاح في الدول.