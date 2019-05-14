أخبار مصر | "صناع الخير" والمصرف المتحد ينفذان المرحلة الخامسة من مبادرتي "عنيك في عنينا" و"أولادنا في عنينا"

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انتهت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد من تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرتى "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى و"أولادنا في عنينا " لمواجهة أمراض العيون والأنيميا والسكر لدى أطفال المدارس والتي أطلقتهما المؤسستين لصالح أهالي مدينة وقرى ووديان والتجمعات البدوية بسانت كاترين حيث اصطحبت المؤسستين فريق طبي إلى سانت كاترين وتم توقيع الكشف الطبي والمتابعة والاطمئنان على عيون 140 من الأهالي الذين تم اجراء جراحات العيون المطلوبة لهم بالقاهرة حتى لا يتحمل الأهالي مشقة الانتقال للقاهرة للمتابعة.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير ان المرحلة الخامسة من مراحل مبادرتى "عنيك في عنينا" و"اولادنا في عنيا" والتي نفذتهما صناع الخير والمصرف المتحد لصالح أهالي سانت كاترين سبقها مراحل التجهيز والاعداد للقوافل بنزول فريق صناع الخير الى الوديان والتجمعات البدوية والقرى في كامل سانت كاترين لتوعية الأهالي بضرورة المشاركة في الاستفادة من قوافل المبادرة ، تبعها المرحلة الثانية وهى تنظيم سلسلة قوافل الكشف وتوزيع الدواء والتي تم توزيعهما جغرافيا لتغطية النطاقات البدوية والتجمعات القروية واطفال المدارس في كل سانت كاترين فجابت القوافل مدينة سانت كاترين والاسباعية والطرفة ووادي سعال ونجحت في توقيع الكشف الطبي وتوزيع ادوية وعمل مقاسات نظارات لأكثر من 4000مواطن سيناوى من سكان نواحي سانت كاترين المختلفة.

ومن جانبه صرح اشرف القاضي، رئيس مجلس اداره المصرف المتحد، أن المرحلة الثالثة من مراحل تنفيذ مبادرتي عنيك في عنيا واولادنا في عنينا لصالح أهالي سانت كاترين شملت توزيع نظارات طبية على اكثر من 900 من الأهالي ممن ثبت اثناء الكشف فى القوافل احتياجاهم لنظارات طبية وشملت المرحلة الرابعة اصطحاب 168 من الأهالي ممن تم تشخيص احتياجهم لإجراء جراحات عيون اصطحابهم الى القاهرة وتم اجراء الجراحات المطلوبة لهم لتأتى المرحلة الخامسة وتتم هذا المجهود بمتابعة الحالات التي اجرت الجراحات في مناطق تجمعهم لعدم تحميلهم عناء العودة للقاهرة للمتابعة .

ومن جانبها قالت جيهان أبو حسين رئيس قطاع "إيثار" للمسؤولية المجتمعية بالمصرف المتحد أن صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد سبق لهما وتعاونا فى توزيع مساعدات انسانية موسمية على سكان الوديان والتجمعات القبلية فى مناطق سانت كاترين المختلفة كذلك تم توزيع ملابس جاهزة (سويتر) على كل طلاب مدارس سانت كاترين وقراها وتجمعاتها البدوية الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم في مبادرة اولادنا في عنينا.