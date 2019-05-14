أخبار مصر | "لو التابلت فصل بعد ما حليت أسئلة من الامتحان الإلكتروني هتعمل ايه؟".. مصدر يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لو التابلت فصل بعد ما حليت أسئلة من الامتحان الإلكتروني هتعمل ايه؟".. مصدر يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم على سؤال لطلاب الصف الأول الثانوي وهو إذا قام الطالب بحل جزء كبير من الامتحان على التابلت ثم فصل ماذا يفعل؟

وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"الخليج 365":" إذا بدأ الطالب الامتحان الخاص به على التابلت وبعد أن قام بحل عدد من الأسئلة بعد نصف ساعة أو ساعة من الوقت وحدث عطل معين لم يمكنه من استكمال الامتحان يصبح لا ذنب له في ذلك ويبقى حقه محفوظًا".



وأضاف المصدر: "وتقوم المدرسة بعمل محضر إثبات حالة يحرر بواسطة 2 ملاحظين باللجنة وأخصائي التكنولوجيا ومدير المدرسة ويرفع للشئون القانونية التى تقوم بتقدير حالة الطالب وتقر أن يأخذ الطالب متوسط درجته العامة".

