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أخبار مصر | "التعليم" تكشف 3 طرق لحل الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي (تعرف عليهم)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تكشف 3 طرق لحل الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التعليمات التي أصدرتها الوزارة لمديري المديريات خلال لقاء فيديو كونفرانس، بشأن امتحانات مايو للصف الأول الثانوي.
وقال المصدر إنه تم توجيه تعليمات لكى يتم التنبيه على المدارس من خلال إستخدام أكثر من طريقة للامتحانات الإلكترونية.

وأضاف المصدر أن السيستم الأول، "هو أن الاختبار يبدأ فى المدرسة صباحًا من خلال شبكة الـ WiFi الداخلية الخاصة بالمدرسة والامتحان هينزل من خلال ال URL او ما يسمى بمنصة الامتحان كما هو متعارف عليه، لو حدثت مشكلة عامة فى المدرسة (مثلا أن الكهرباء قطعت اليوم اللى قبله كذا مرة وحدث خلل فى السيستم) سوف يتم تحويل المدرسة للعمل بالسيستم الثاني وهو Backup System وهو يعمل عن طريقة شريحة WE المسلمة للطالب.

وأورد في تصريح إلى "الخليج 365" أنه لو هناك مشكلة فى عمل الـ 2 سيستم يحول الاختبار الى ورقيا ولن يتم ابدا تبديل الامتحان الورقى الى الكترونى الا بعد التواصل مع غرفة عمليات الوزارة التى سوف تأذن بذلك.

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