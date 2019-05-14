أخبار مصر | اجتماع نقابة الأطباء البيطريين مع شركات الأدوية وإضافات الأعلاف البيطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع نقابة الأطباء البيطريين مع شركات الأدوية وإضافات الأعلاف البيطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت اليوم لجنة الأدوية والشركات التابعة للنقابة العامة للأطباء البيطريين مع ممثلي شركات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، لعرض ومتابعة الخطوات التى تم اتخاذها تجاه مشكلة ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها بأثر رجعي على اضافات الأعلاف وما ترتب عليه من عبء كبير على كاهل الشركات وتأثيرها على سعر المنتج النهائي الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والأسماك وتأثيرها الكبير على السوق والمستهلك.

وأكد الدكتور يوسف العبد – عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة الأدوية والشركات – أن الاجتماع دشن إقامة مؤسسة رابطة تجمّع شركات الأدوية واضافات الأعلاف البيطرية، لتكون كيان قوى وموحد يتواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية لعرض وحل مشاكل هذه الشركات، ومنها المشكلة الحالية وهي تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إضافات الاعلاف 14% وتطبيقها بأثر رجعي، وتحميل عبئا كبيراً على كاهل الشركات وعلى سعر المنتج النهائي وارتفاع الأسعار، في حين أن إضافات الاعلاف هي محضرات علفية ومعفاة من الضريبة، مضيفا أن الاجتماع بحث تطوير صناعة الأدوية البيطرية ودعم الصناعة الوطنية المحلية لتشجيعها وفتح أسواق تصدير للخارج.

وأشار الدكتور محمد عمارة – المنسق العام للرابطة - إلى أن اللجنة تابعت نتائج التواصل السابق مع مجلس النواب ووزارة الزراعة ووزارة المالية ووضعت تصورات لخطوات قادمة لحل المشكلة.

وأضاف دكتور أحمد غندور – عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة الاجتماعية – أنه تم الاتفاق على إعداد ملف شامل، ومرفق به صور الافراجات الجمركية القديمة بدون ضريبة القيمة المضافة والافراجات الجديدة، وما يثبت ان اضافات الاعلاف هى محضرات علفية ومعفاة من الضريبة، لبدء اتخاذ الاجراءات لحل المشكلة سواء بالتواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية واتخاذ الاجراءات القانونية لحماية الشركات واثبات احقيتها فى اعفاء اضافات الاعلاف من ضريبة القيمة المضافة.