أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء التجهيزات بمستشفى بور فؤاد العام تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الجديد (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء التجهيزات بمستشفى بور فؤاد العام تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الجديد (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الإنتهاء من التجهيزات بمستشفى بور فؤاد العام، وفقا للمواعيد المحددة، وشددت على استلام المبنى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبمايليق بالمريض المصرى.

جاء ذلك، اليوم، خلال تفقدها، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى بورفؤاد العام للوقوف على اخر مستجدات اعمال التطوير ومعدلات الإنجاز تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق القانون.

واستمعت وزيرة الصحة خلال جولتها لشكوى لأحد المرضى، ووجهت على الفور بحل شكواها.