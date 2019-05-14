أخبار مصر | "العناني" من ألمانيا: الاهتمام ليس بالآثار المصرية القديمة فقط بل لكل العصور المختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" من ألمانيا: الاهتمام ليس بالآثار المصرية القديمة فقط بل لكل العصور المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، إن عملية التطوير والمشروعات الجارية في وزارة الأثار المصرية، لا تقتصر على فترة تاريخ الحضارة المصرية القديمة فحسب.

وأكد "العناني" أن مشروعات وزارة الأثار تشمل التاريخ المصري كله بمكوناته المختلفة وبما يصب فى صالح الإرث الحضاري والإنساني ككل.

وجاء ذلك خلال محاضرة ألقاها وزير الأثار الدكتور خالد العناني في جامعة هومبولدت الألمانية على هامش زيارته لبرلين، وشهد المحاضرة السفير المصرى فى برلين دكتور بدر عبد العاطي، ونحو١٥٠ شخصا من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين والطلبة بالإضافة إلى العديد من الألمان المهتمين بالتاريخ والآثار المصرية.

يذكر أن وزارة الأثار المصرية تعمل في عدة مشروعات بوقت متزامن منها وأكبرها المتحف المصري الكبير عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة، والمتحف القومي للحضارة والذي يشمل كل العصور الحضارية المصرية، وترميم قصر البارون إمبان، والمتحف اليوناني روماني والمعبد اليهودي بالإسكندرية، وترميم قصر محمد علي في شبرا، وترميم جامع المارداني في شارع باب الوزير، وتطوير ورفع كفاءة منطقة صان الحجر في الشرقية، وعدد كبير من المشروعات في كل قطاعات الآثار سواء المصري القديم أو الإسلامي والقبطي واليهودي أو الحديث، وعدد من مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية والتي تمت وافتتحت بنجاح منها مقابر كوم الشقافة في الإسكندرية، والأوزوريون في سوهاج.