أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لخطة إنشاء المباني المدرسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لخطة إنشاء المباني المدرسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسمجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إنشاء المباني المدرسية، حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، الوضع الراهن لأعداد المباني المدرسية، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المباني المدرسية يبلغ 28301 مبنى، تنقسم إلى مبان حكومية بعدد 26093 مبنى، ومبان تتبع القطاع الخاص بعدد 2208 مبان، وتحتوي هذه المباني على عدد 469653 فصلاً، تنقسم إلى فصول حكومية بعدد414137 فصلاً، وفصول تتبع مدارس القطاع الخاص بعدد 55516 فصلاً.

وأشار رئيس هيئة الأبنية التعليمية إلى أن الهيئة تعمل على إنجاز عدد من الأهداف المتعلقة بالمباني المدرسية وتقدير الاحتياجات من أعداد الفصول المطلوب إضافتها وحتى نهاية 2021، والمتمثلة فيخفض الكثافة بالفصول، وتوفير الخدمة التعليمية للمناطق المحرومة، ورفع نسبة استيعاب رياض الأطفال، وإحلال وتحديث المباني المغلقة، وتوفير بدائل المدارس المٌؤجرة، وتوفير فصول التربية الخاصة، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وحتى 2021.

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كما تم استعراض الموقف التنفيذي للعامالمالي الحالي 2018/2019 لإنشاء المباني المدرسية، حيث بلغتعدد المشروعات التي تمالانتهاء من تنفيذها والتسليم بداية منمطلع يوليو 2018 وحتى الآن 495 مشروعاً، و7910 فصول، فيما يبلغ عددالمشروعات الجاري العمل عليها 965 مشروعاً، و15926 فصلاً، بينما تم طرح عدد من المشروعات وجار إسنادها بعدد 383 مشروعاً، و5789 فصلاً.

وفي نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية، فيما يتعلق بالمباني والمشروعات المدرسية.