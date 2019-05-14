أخبار مصر | ١٩ رمضان‎.. حفل إفطار جماعي لـ"محامين" بلقاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ١٩ رمضان‎.. حفل إفطار جماعي لـ"محامين" بلقاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة المحامي الفرعية بشمال الدقهلية، حفل إفطار لمحامي بلقاس، تحت شعار “تواصل الأجيال”، يوم الجمعة الموافق 24 من مايو، الموافق 19 من رمضان، بقاعة “مسايا” بمدينة بلقاس، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.

وقال علاء النفيلي، عضو مجلس نقابة محامي شمال الدقهلية، إن الحفل يحضره عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، مشيرا إلى أنه يقام تحت رعايته، ومحمد الصياد، عضو مجلس النقابة العامة.