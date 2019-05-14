أخبار مصر | محاضرة لوزير الأثار عن الاكتشافات الجديدة والمتحف الكبير في جامعة هومبولدت الألمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة لوزير الأثار عن الاكتشافات الجديدة والمتحف الكبير في جامعة هومبولدت الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، منذ قليل، محاضرة في جامعة هومبولدت الألمانية العريقة، واستعرض فيها الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولى بشكل عام والاعلام الألماني بوجه خاص، فضلًا عن المقابر العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في المزيد من الرواج السياحي لمصر.

وأشار "العناني"، إلى عدد من المشروعات القومية الجارية وافتتاح عدد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومي، بحضور فخامة رئيس الجمهورية، كما نوه بالأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية، والمضي قدمًا في إنشاء المتحف المصرى الكبير، والذي سيضم كنوز وأعداد هائلة من الآثار والقطع الأثرية، والذي يعتبر عند افتتاحه هدية مصر للعالم، وأشار إلى أنه سيكون هناك ممر مشاة يربط المتحف بأهرامات الجيزة مباشرة بحيث تصبح هذه المنطقة، وحدة حضارية وسياحية متكاملة.

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الأثار الدكتور خالد العناني لبرلين، حيث ألقى محاضرة بجامعة هومبولدت الألمانية بحضور السفير المصرى فى برلين دكتور بدر عبد العاطي، ونحو١٥٠ شخص من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين والطلبة بالإضافة إلى العديد من الألمان المهتمين بالتاريخ والآثار المصرية.