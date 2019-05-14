أخبار مصر | "محامين كفر الشيخ" تحذر أعضاءها من الحضور مع المتهمين بالتعدي على محام‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محامين كفر الشيخ" تحذر أعضاءها من الحضور مع المتهمين بالتعدي على محام‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نقابة المحامين الفرعية بكفرالشيخ، خلال جلستها الطارئة، التي عقدت أمس، إحالة من يثبت تورطه بالحضور مع المتهمين بالتعدي علي المحامي رضا الغالي إلى التأديب، واتخاذ اللازم حياله.

وأكدت النقابة، في بيان لها، ضرورة الوقوف صفا ويدا واحدة، حتى يحصل المحامي على كامل حقوقه، بعد التعدي الغاشم عليه، الذي أدى لبتر ساقه، كما أعلنت الفرعية انعقادها الدائم، حتى يتم تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة، كى يكونوا عبرة لغيرهم.