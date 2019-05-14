أخبار مصر | سامح عاشور يكلف بمتابعة تحقيقات واقعة "محامي أبو حماد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يكلف بمتابعة تحقيقات واقعة "محامي أبو حماد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن جنوب الشرقية، بأن النقيب العام، سامح عاشور، كلف بالتواصل مع المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، ومدير الأمن بالمحافظة لكشف ملابسات واقعة تعدي مجهولين على محام بأبو حماد.

وأضاف عفيفي إنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم ١٠٠١٤لسنة٢٠١٩ جنح أبوحماد، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع مدير الأمن الذي أكد تشكيل فريق بحث على قدرعال من الكفاءة لبحث ملابسات الواقعة، وإلقاء القبض على الجناة، مشددا على عدم التفريط فى حق الزميل، وأن النقابة تتابع سير التحقيقات أولا بأول.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أبوحماد بوصول “ع. م” في العقد الخامس من العمر، يعمل محاميا، إلى مستشفى أبوحماد العام مصابا بعدة جروح بمناطق مختلفة بالجسم.

وتبين من التحريات الأولية، التي أجراها رجال المباحث، أنه في أثناء ركوب المجنى عليه سيارته الخاصة بطريق “أبوحماد – الزقازيق” بالقرب من كوبري القطاوية، اعترض طريقه مجهولون تقلهم دراجة بخارية، وأجبروه على النزول من السيارة، واعتدوا عليه بآلات حادة، وتمكنوا من إصابته بعدة جروح بمناطق مختلفة بالجسم، تنوعت بين جرح نافذ بالوجه والساق، وتركوه مضرجا في دمائه، وتركوا السيارة، ولاذوا بالفرار هاربين إلى جهة غير معلومة.