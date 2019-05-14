أخبار مصر | سامح عاشور يوافق على تشكيل 7 فرق لـ"شباب بلا قيود" (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يوافق على تشكيل 7 فرق لـ"شباب بلا قيود" (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، عددا من شباب المحامين، أعضاء حركة “شباب بلا قيود”، برئاسة علي صبري، وشريف الحسيني، المحاميين، رئيسي الحركة.

ووافق نقيب المحامين على طلبات مقدمة من الحركة لتشكيل 7 فرق منبثقة عن الحركة في نقابات: شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وشمال وجنوب الجيزة، والقليوبية، والمنيا، كما وافق على طلب مقدم لتخصيص أتوبيس من شبين القناطر إلى محكمة بنها.

وعلى هامش اللقاء، دعا عاشور أعضاء الحركة لحضور حفل إفطاره السنوي، الذي يعقد يوم 27 رمضان من كل عام.

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وقال علي صبري إن تشكيل تلك الفرق يأتي من منطلق سياسة الانتشار التي تسعى لها الحركة، ولتقديم المزيد من الخدمات داخل النقابات الفرعية، مشيرا إلى أن أهداف تلك الفرق تتمثل في الارتقاء بمهنة المحاماة، وزيارة الوعى والثقافة، وتوفير الخدمة لشباب المحامين، بالتعاون مع النقابة العامة، إلى جانب التعاون مع شيوخ المحامين للاستفادة من خبراتهم، ونشر ثقافة التعامل مع الجهات القضائية والشرطية، وجميع الجهات التي يتعامل معاها المحامي، وتوحيد صفوف المحامين، وحل مشكلة الرواتب لدى الشباب.

وتابع: “كما تهدف إلى تفعيل بروتوكولات النقابة مع وزارتي العدل والداخلية، ومكتب النائب العام، وتحويل طاقات الشباب من السلبية إلى طاقات إيجابية، والاستفادة منها في النواحي العلمية والمجتمعية المختلفة، وفتح مجالات لأعمال الحركة فى جميع النقابات الفرعية بالجمهورية”.

الجدير بالذكر أن حركة “شباب محامون بلا قيود” كانت قد تأسست في منتصف نوفمبر من العام الماضي، وقد تم اعتمادها من النقيب العام للعمل تحت مظلة نقابة المحامين في الشهر التالي للتأسيس، وتتكون من مجموعة من شباب المحامين، أصحاب الأهداف النبيلة في خدمة المحامين، وشهدت انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية.