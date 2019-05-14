مصر | المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة ضرب زميله حتى الموت بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة ضرب زميله حتى الموت بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم وأمانة سر محمد علاء حمزة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد ٧ سنوات بتهمة ضرب زميله والتي افضت بموته بالساحل.

وتبين من خلال تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية بإشرلف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول في القضية رقم ٤٣٩٥ لسنة ٢٠١٩ جنايات الساحل أن المتهم هو علي صديق " سائق " والدافع إلى الضرب الذي أفضي إلى الموت سببه خلاف سابق.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم بضرب المجني عليه محمد فتحي عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية و عقد العزم علي التعدي عليه بعد ان نشب خلاف بينهما وما ان ابصره مارا بمسرح الجريمة انقض عليه مسددا له طعنة قاسية بسلاح ابيض "سكين " استقرت بفخده الايسر التي احدثت اصابته والتي اودت بحياته