مصر | "كانت تجمعه علاقة طيبة بالكاهن".. النيابة تستمع لأقوال مسئولي المكتبة بكنيسة مار مرقس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت تجمعه علاقة طيبة بالكاهن".. النيابة تستمع لأقوال مسئولي المكتبة بكنيسة مار مرقس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمع زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد البلتاجى، وإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها لأقوال كل من مسئولي المكتبة والمالية بكنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة.

وأكدوا خلال التحقيقات، بأن المتهم كانت علاقته طبيعية جدًا مع القس مقار سعد، ولا يكن هناك أي شئ يدعو للريبة أو الشك، موضحين أن القس مقار كان دائمًا ما يعطف على المتهم ويعطيه الأموال نظرًا لظروفه الصعبة ومساعدته في زواج بناته.

وذكر بيان صادر من مديرية أمن القليوبية، تفاصيل واقعة مقتل القس مقار سعد، راعي كنيسة ماري مرقس في شارع الوحدة العربية بشبرا الخيمة، على يد "فراش" بسبب مشاجرة بينهما لطلب المتهم أموالا من المجني عليه لمساعدته في تزويج بناته.