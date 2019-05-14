مصر | "مصاب بعدة طعنات".. تفريغ الكاميرات بواقعة العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي

وكانت فتحت نيابة الدقي، التحقيق حول واقعة العثور على جثة عامل وهو رجل أربعيني، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وملقاة أسفل كوبري الدقي فجرًا.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بتلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري الدقي، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة، ومصاب بعدة طعنات بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.