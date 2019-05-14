مصر | عاجل.. قرار جديد لـ"النيابة" بشأن المتهم بقتل كاهن شبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جديد لـ"النيابة" بشأن المتهم بقتل كاهن شبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة شبرا الخيمة، بحبس المتهم "ك. ش"، قاتل القس مقار سعد، كاهن كنيسة مامرقس بشبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح نارى غير مرخص وطلقات نارية.

وتجمع عشرات المواطنين، أمام كنيسة مامرقس، بشبرا الخيمة، فيما قال أحد شهود العيان في واقعة مقتل أحد كهنة إيبارشية كنيسة بشبرا الخيمة، إن حارس الكنيسة اختلف مع القس مقار سعد، على خلافات مالية.

وأوضح شاهد العيان، ل"الخليج 365"، أن هناك أقوال حول أن كاهن كنيسة مامرقس، أعطاه قبل الواقعة مبلغ مالي حوالي 1000 جنيه، وكان طلب الحارس من الكاهن في وقت سابق، مساعدته في زواج ابنته.

كات قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا يفيد مصرع القس مقار. س 65 عاما راعى الكنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى طبنجة على يد خادم الكنيسة ويدعى ك ش ش 54 عاما ومقيم أم بيومى – دائرة قسم أول شبرا الخيمة متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس وتوفى على إثرها فى الحال.

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وأدلى المتهم باعترفات تفصيلية أمام رجال الشرطة بقسم ثان إذ تضمن الاعترافات قيامه بشراء السلاح المستخدم في الواقعة " طبنجة " من شخص لا يعرف بياناته وقام بإخفائه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس واليوم عقب حدوث مشادة كلامية بينهما قام بإحضاره وأطلق الرصاص على المجنى عليه أثناء جلوسه داخل حجرته وفرا هاربا.

وأضاف المتهم أن الدافع وراء القتل وجود خلافات بينهما لسابقة قيام المجنى عليه بالاتفاق معه بمساعدته في زواج نجلته على إعطائه مبالغ مالية ولم يفي بذلك ومنذ يومان قام بإعطائه مبلغ مالي قدرة 1000 جنيه فقط.

وتابع انه عاود طلب مبلغ مالى آخر من المجنى عليه إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبة محدثا اصابته التي أودت بحياته وقام بعدها بتسليم نفسه للشرطة.

تحرر المحضر اللازم وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.