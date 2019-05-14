مصر | المشدد 10 سنوات لموظف بجهاز شئون البيئة اختلس 3 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لموظف بجهاز شئون البيئة اختلس 3 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، وأمانة سر سعيد عبد الستار، اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات، لأخصائي شئون مالية ثان بجهاز شئون البيئة، اختلس 3 ملايين جنيه، من جهة عمله.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، عن قيام المتهم محمد .ر ، اخصائي شئون مالية ثان بجهاز شئون البيئة بصفته موظفا عاما ومن مندوبي التحصيل " محصل خزينة صندوق حماية البيئة " باختلاس مبلغا ماليا مقداره 2،786،000 جنيها " اثنين مليون وسبعمائة الف وستة وثمانون الف جنيه " والمسلم اليه بسبب وظيفته وصفته بأن قام بتحصيل المبلغ المالي ولم يقم بتوريده الي حساب جهة عمله قاصدا من ذلك التحصل عليهخ لنفسه واضافته الي ملكه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئه بأنه في ذات الزمان والمكان بصفته أمتنع عن اثبات تحصله للمبالغ في الدفتر المعد لذلك علي خلاف الحقيقة فتمكن بذلك من اختلاسه لها واضافته الي ملكه وهو الامر المعاقب عليه بالمادة 211 من قانون العقوبات.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم بصفته السابقة حصل لنفسه علي كسب غير مشروع مقداره 2،786،000 جنيها " اثنين مليون وسبعمائة الف وستة وثمانون الف جنيه " بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تولاه من مناصب ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي وهي جريمة الاختلاس التي طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعه والتي طرأت علي عناصر ذمته المالية بأن قام المتهم بتحصيل المبلغ المالي ولم يقم بتوريده الي حساب جهة عمله قاصدا التحصل عليه لنفسه وإضافته الي ملكه واستولي لنفسه علي قيمتها محتفظا من جراء ذلك ثراء غير مشروع في ثروته.