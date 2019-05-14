الزحام يخنق رمسيس.. تعرف على حالة المرور صباح اليوم

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كثافات مرورية - أرشيفية

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالة المرور بالقاهرة الكبرى، للتعرف على الأماكن المزدحمة وتجنبها وأخذ الطرق البديلة لها، ونبدأ من منطقة وسط البلد، إذ شهد كورنيش النيل سيولة مرورية، تخللها تباطؤ نسبي بمنطقة ماسبيرو، قل تدريجيًا وصولًا إلى ميدانى عبد المنعم رياض والتحرير، فيما ترتفع الكثافة المرورية بالمحور الأرضي في رمسيس، بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، ونشاط حركة سيارات الأجرة باتجاه مدينة نصر، وشهد كوبري 6 أكتوبر، انسياب مروري فى الاتجاه من مناطق المهندسين إلى ميدان التحرير، كما سادت سيولة مرورية بمحور المشير.

ظهرت كثافات منخفضة أعلى محور 26 يوليو للقادم من مناطق الشيخ زايد و6أكتوبر باتجاه الدائري، وظهر بطء فى حركة السيارات عند نزلات الطريق لميدان لبنان، وشارع السودان، وشهد شارع أحمد عرابي في الطريق المتجه من إمبابة وشارع المطار إلى المهندسين تكدس سيارات تنتهي بعد ميدان سفنكس، بسبب أعمال إنشاء محطة لمترو