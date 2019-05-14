انت الان تتابع شديد الحرارة نهارا.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرصاد تعلن طقس اليوم يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف لمترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 24 38 شبين الكوم 24 37 طنطا 23 35 دمنهور 23 35 الإسكندرية 20 31 بلطيم 20 32 مطروح 19 28 السلوم 19 35 سيوة 19 36 بورسعيد 20 28 دمياط 20 28 الزقازيق 24 38 الإسماعيلية 18 38 السويس 20 38 العريش 18 30 رفح 18 29 رأس درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى

القاهرة 24 38 شبين الكوم 24 37 طنطا 23 35 دمنهور 23 35 الإسكندرية 20 31 بلطيم 20 32 مطروح 19 28 السلوم 19 35 سيوة 19 36 بورسعيد 20 28 دمياط 20 28 الزقازيق 24 38 الإسماعيلية 18 38 السويس 20 38 العريش 18 30 رفح 18 29 رأس سدر 23 38 Advertisements نخل 13 36 نويبع 22 36 طابا 22 36 كاترين 15 31 الطور 20 34 شرم الشيخ 25 36 الغردقة 21 37 مرسى علم 22 35 الفيوم 21 38 بني سويف 21 38 المنيا 22 39 أسيوط 22 38 سوهاج 23 39 قنا 24 39 الأقصر 24 40 أسوان 25 41 أبوسمبل 25 41 الوادي الجديد 21 40 شلاتين 21 34 أبو رماد 22 33 حلايب 22 31 رأس حدربة 23 31

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