شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 متهمين قطعوا الطريق على صاحب شركة واستولوا على سيارته و400 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 8 متهمين بالسطو المسلح على صاحب شركة بالطريق الزراعي في دكرنس في محافظة الدقهلية، الذين استولوا على سيارته وبداخلها نحو نصف مليون جنيه فضلا عن إصابته في فخذه بآلة حادة ردا على مقاومته لهم.

كان مركز طلخا تلقى بلاغًا، الأسبوع الماضي، من «وائل ح.»، 47 سنة، مالك شركة لصناعة وتجارة الدخان، ومقيم بدائرة قسم ثان المحلة بالغربية، بأنه أثناء عودته من مدينة دكرنس الدقهليه مستقلا سيارته الملاكي، قيادة سائق وبرفقتهما صديق له بالطريق الزراعي بدائرة المركز إعترضهم بعض الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص وهددوهم ببندقية آلية وطبنجة ولدى مقاومته لهم تعدى عليه أحدهم بآلة حادة فأصابه بفخذه واستولوا على السيارة وبداخلها مبلغ 400 ألف جنيه.

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وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي في الدقهلية، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 8 متهمين بينهم 3 سائقين وسمكري سيارات يقيمون في المنصورة ودكرنس.

وقالت التحقيقات إن أحد المتهمين ويدعى أحمد، علم باعتياد مالك الشركة التردد أسبوعيًا على أحد التجار بمدينة دكرنس وبحوزته مبالغ مالية كبيرة وبقائه في ساعة متأخرة من الليل فاتفق مع باقي المتهمين على إرتكاب الواقعة، وإتصل بهم عقب مغادرة المجني عليه، فقاموا باستقلال سيارة ميكروباص خاصة بأحدهم وقطعوا الطريق على المجني عليه، وهددوه بأسلحة نارية وبيضاء وأحدثوا إصابته واستولوا على السيارة والمبلغ المالي.

عقب تقنين الإجراءات، أُعدت أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية مطموسة الأرقام وبخزينتها 15 طلقة من ذات العيار وفرد خرطوش وطبنجة صوت وسلاح أبيض وسكين وهاتفي محمول، وبمواجهتهم إعترفوا الواقعة وتحرر المحضر اللازم وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث.