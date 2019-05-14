شكرا لقرائتكم خبر عن مسجل خطر وراء سرقة ترانسات خط السكة الحديد في البدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت شرطة النقل والمواصلات القبض على مسجل خطر بالجيزة لقيامه بسرقة ترانسات خاصة بإشارات السكة الحديد في منطقة البدرشين، وضبطت المسروقات بإرشاده لدى عميله.

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كان قد تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من مهندس كهربائي إشارات بهيئة السكة الحديد، باكتشافه سرقة مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد (على فترات) عبارة عن 10 ترانسات خاصة بالإشارات على الخطين الطالع والنازل (القاهرة/الإسكندرية) بمنطقة المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة أسفرت جهوده أن مرتكب الواقعة عاطل (مسجل شقي خطر مخدرات)، سبق اتهامه فى10 قضايا متنوعة ومفرج عنه حديثاً في قضية سرقة مهمات مصلحية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ترانس بالإضافة لكمية من الأسلاك النحاسية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بقيامه بتصريف باقي المسروقات لأحد الأشخاص تاجر خردة سبق اتهامه في عدد 3 قضايا آخرهم قضية اخرهم قضية إخفاء مسروقات مقابل مبلغ مالي، وبإرشاده تم ضبطه، وبتفتيش مخزنه الكائن بمحل سكنه عُثر بداخله على كمية من الأسلاك النحاسية الخاصة بترانسات السكة الحديد وزنت نحو 2 كيلو جرام، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.