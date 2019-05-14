شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تنظم إفطارها السنوى بحضور وزراء وسياسيين ورموز الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجامعة البريطانية في مصر، الإفطار الرمضاني السنوي، بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، وأعضاء مجلس الأمناء، ولفيف من رموز الإعلام والصحافة، وذلك تحت رعاية محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية الذي غاب عن الحفل بسبب سفره في رحلة علاج للخارج.

ومن جهته قال محمد فريد خميس عبر الفيديو كفرانس :«كنت أتمنى أكون معاكم في هذا اللقاء، ولكنكم تعلمون الظروف، واشكركم جميعا على دعواتكم ودعمكم لي ولذلك أكرمني الله بالشفاء التام بعد إجراء عملية جراحية، وأصبحت في أتم الحال والصحة».

وأكد فريد خميس أنه سيحتفل مع الجميع عقب عودته من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية قريباً.

ورحب النائب محمود خميس عضو مجلس النواب بالحضور ونقل تحية الأستاذ محمد فريد خميس للحضور، وأكد على أن شركة النساجون تستخدم الإقتصاد الرقمي منذ ٢٥ عاماً، لذلك قرر فريد خميس الإستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتكنولوجيا.

وطالب محمود خميس الحضور بضرورة مساعدة ومساندة القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرجل الذي يواصل الليل بالنهار من أجل الوصول للمستقبل، مؤكدا على أن مصر لديها جيش عظيم وقوي ولو انه متلاحم مع شعبة لمنا مثل بعض الدول التي صاعت.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية :«فخورن بما وصلنا إليه من تقدم كبير فيما يخص البحث العلمي والمنظومة التعليمية، ونعاهد أنفسنا على إستكمال المسيرة طبقا للمعاير المصرية والبريطانية».

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وأضاف الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية :«تعودنا على هذا اللقاء بشكل سنوى منذ نشأة الجامعة، ولكن هذا اللقاء مختلف نظرا لعدم وجود مؤسس الجامعة بسبب سفره في رحلة علاج للولايات المتحدة».

وأضاف الفقي:«تمتد علاقتي برجل الأعمال محمد فريد خميس منذ أن كنا أعضاء في منظمة الشباب، وهذا الرجل هو شخصية فريدة بالفعل، وألم أري أكثر من فريد خميس سخاءاً في العمل العام والعلمي، لذلك فهو رجل تحقيق الأحلام والمستحيل».

ونقلت ياسمين فريد خميس، تحيات والدها للحضور، مؤكدة شفاؤه التام ونجاح العملية الجراحية التي أجراها في الولايات المتحدة، وأنه سيعود إلى مصر قريباً.

وأشارت الوزيرة نبيلة مكرم إلى أن محمد فريد خميس إستطاع أن يكسب قلوب كل من تعامل معه وذلك من خلال المشاريع الخيرية التي يقوم بها لصالح البلد والمجتمع، ولفتت إلى أن اليوم هو افطار تعودنا عليه كل عام ولكن اليوم تحول إلى ليلة في حب محمد فريد خميس مؤسس الجامعة البريطانية

وأضافت مكرم :«من خلال تعاملي مع محمد فريد خميس عرفت أنه رجل صادق ومحب للجميع ولديه أسلوب بسيط جدا في التعامل مع كل من حوله، لذلك نتمنى له كل الشفاء».

وقال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة:«أحد الأهرامات التي أوجدها محمد فريد خميس في مصر هي الجامعة البريطانية والتي تعد صرحا هاما تتشرف به مصر حيث أصبحت جامعة لها مكانة عالمية، مؤكدا أن محمد فريد خميس يتسم بالإخلاص في كل شيء سواء في العمل أو كل ما يقوم به من أنشطه لذلك أصبح حليفه النجاح بدعم وتوفيق من المولى عز وجل.

وتابع وزير القوى العاملة :«عندما نتناقش معه فيما يخص أي قضية عمالية كان دائما هذا الرجل هو الذي يفرض علينا حقوق العمال، وان شاء الله نحتفل معه قريبا عقب عودته».

وقدم طلبة الجامعة البريطانية عرضاً فنيا اضافة لإهداءهم أغنية حالة سلام من غناء كريم اليماني ومريم، للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللقوات المسلحة الباسلة.