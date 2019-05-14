شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يحذر من قطع الكهرباء بالمدارس الثانوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد المحافظ مع طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمناقشة استعدادات المحافظة لامتحانات الصف الأول الثانوي، والتي تبدأ الأحد القادم 19 مايو، وتنتهي يوم الخميس 30 مايو الجاري.

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أكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشدداً على جميع المدارس منع فصل التيار الكهربائي عن غرفة السيلڤر الرئيسية وغرفة المحرك الرئيسي الخاص بشبكة الانترنت، موجهاً بوضع خطة بديلة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مع استمرار قوته خلال فترة الامتحانات بكافة المدارس بجميع المدن والقرى، وتفعيل غرفة عمليات طوال فترة الامتحانات لمتابعتها وحل كافة المعوقات الطارئة.

وكلف المحافظ كافة الأجهزة والمديريات المعنية بالتعاون في سير الامتحانات بسلاسة ويسر، ووضع استعدادت لكل الاحتمالات، مؤكداً على عدم انقطاع الكهرباء عن أي مدرسة فيها امتحانات إلكترونية بصرف النظر عن سداد قيمة الاشتراك لضمان تشغيل السيلڤر، والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب لأداء الامتحانات‪، مطمئناً عن عدم رصد أي مشاكل تواجه الطلبة أو المشرفين أثناء تأدية الامتحانات، ومدى ارتياح الطلاب للنظام الجديد، مشدداً على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين والطلاب، متمنياً لهم دوام التوفيق في أداء الامتحانات

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن وزير التربية والتعليم أكد على تيسير نظام الفايبر «النت فائق السرعة» الذي تم إدخاله للمدارس حديثاً، لافتاً إلى أنه تم تفعيل العمل بنظام خطوط السير لأول مرة بالمحافظة لنقل الأسئلة بهدف زيادة التأمين، ‪ جدير بالذكر أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى يبلغ 39252 طالبا ويبلغ عدد اللجان 131 لجنة