شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه سوهاج تنظم مسابقة للعاملين وأبنائهم في حفظ القرآن الكريم‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، تنظيم مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم، للعاملين بالشركة وأبنائهم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد: يتسابق المشاركون في حفظ ربع، ونصف، و3 أرباع القرآن الكريم، وكذا حفظه كاملاً، وسيتم تكريم الفائزين بالمسابقة في نهاية شهر رمضان الكريم، موضحاً أن الشركة تنظم أيضاً مسابقة دينية إلكترونية على الجروب الخاص بالشركة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والتى تضم معلومات دينية عامة تهدف إلى تنمية معلومات العاملين.

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