شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة ببلجراد يفتتح أول جناح لمصر في معرض «نوفي ساد» الزراعي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح عمرو الجويلي، سفير مصر في بلجراد، الثلاثاء، الجناح المصري في الدورة الـ86 لمعرض نوفي ساد الزراعي الدولي، المنعقد حتى 17 مايو 2019، بتنظيم من وفد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، برئاسة هشام النجار، وكيل المجلس، وبحضور كبار المسؤولين الصرب بوزارة الزراعة والغابات وسفراء الدول العربية والإفريقية والسلك الدبلوماسي ومديرى الشركات وممثلي الإعلام.

وحرص كل من وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه الصربي، وعمدة مدينة نوفي ساد، ثاني أكبر مدينة في صربيا، ونائب رئيس حكومة المقاطعة، والمدير التنفيذي لمعرض نوفي ساد، على زيارة الجناح المصري في اليوم الأول في إطار جولة تفقدية للأجنحة المختلفة للمعرض.

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وثمّن «الجويلى» مشاركة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، واستعراضه للإمكانات المصرية في أكبر معرض زراعي بمنطقة جنوب وشرق أوروبا، خاصة أنه يشمل الأنشطة الاقتصادية الزراعية، بما في ذلك الميكنة الزراعية والثروة الحيوانية، داعياً لتوسيع المشاركة العام القادم لتشمل الصناعات الغذائية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كبيرة تستطيع به الولوج إلى سوق البلقان.

وفى ذات السياق، استضافت سفارة مصر في بلجراد لقاءً موسعاً على مأدبة إفطار شارك فيها غرفة التجارة والصناعة الصربية وغرفة التجارة لإقليم «فويفودينا» المتمتع بالحكم الذاتي، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي عدد من كبار الشركات الزراعية وسلاسل المتاجر الجملة والقطاعي وجمعية الصداقة المصرية الصربية. وأشار «الجويلي» إلى أن اللقاء أبرز الإمكانات الواعدة لعدد من الحاصلات الزراعية المصرية، مثل الموالح والبطاطس والعنب والبصل والزيتون، إضافة إلى العديد من المنتجات الغذائية.

وأبرز أن العلاقات الزراعية بين مصر وصربيا تشهد نموا ملحوظا منذ اجتماع وزير الخارجية سامح شكري مع رئيسة وزراء صربيا، بحضور وزير الزراعة والغابات الصربي، الذي حرص على متابعته بأول زيارة له إلى مصر في يناير الماضي، ثم زيارة وفد زراعي مصري، برئاسة الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إلى بلجراد في مارس.