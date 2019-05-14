شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يدشن هاشتاج «اعرف تاريخ جامعتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، هاشتاج «اعرف تاريخ جامعتك»، على الصفحة الرسمية للجامعة، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» Facebook.com/alexualumni للتعريف بتاريخ الجامعة بمناسبة مرور 80 سنة على إنشائها.

وقال «الكردي» إن الهاشتاج تستتبعه خطوات أخرى للتعرف بالجامعة من خلال نشر سلسلة من الصور التاريخية والمعلومات أسبوعيًا نتذكر من خلالها جهود الأساتذة الرواد الذين حملوا على عاتقهم تطوير الجامعة وتحديثها، والخطب الوثائقية التي ألقيت في رحاب الجامعة، والمباني التاريخية التي بدأت فيها الجامعة، وغيرها من الأحداث التاريخية.

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وأشار إلى أن الهدف من الهاشتاج هو تعريف منتسبي الجامعة بتاريخ الجامعة على مدى سنوات اقتربت من الثمانين عامًا، وتوثيق أواصر الصلة وإحياء التفاعل بين الجامعة وخريجيها.

وقال «الكردي» إن جامعة الإسكندرية هي إحدى كبرى الجامعات في مصر، وثالث جامعة أنشئت بعد جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية في القاهرة، وتضم جامعة الإسكندرية أكثر من 23 كلية ومعهدًا تدرس مختلف أنواع العلوم الاجتماعية والطبية والهندسية والرياضية وغيرها، وللجامعة فروع خارج مصر في جوبا بجنوب السودان، وإنجامينا عاصمة جمهورية تشاد.

وأوضح رئيس الجامعة أن تاريخ إنشاء الجامعة يرجع إلى عام 1938، وذلك في عهد الملك فاروق، وكانت الجامعة تضم وقت إنشائها كلية الآداب وكلية الحقوق، ثم تلى ذلك إنشاء كلية الهندسة عام 1941، تمت تسمية الجامعة جامعة فاروق في عام 1942، وأعقب هذا إنشاء أربع كليات جديدة هي كلية الطب، كلية التجارة، كلية العلوم، وكلية الزراعة وبعد قيام ثورة يوليو سنة 1952 تم تغيير اسم الجامعة إلى مسماها الحالي جامعة الإسكندرية، ومنذ ذلك الحين أضيفت للجامعة الكثير من الكليات الأخرى مثل كلية التمريض، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية التربية وفي سبتمبر 1989 ضمت جامعة الإسكندرية إليها الكليات والمعاهد التابعة لجامعة حلوان بالإسكندرية، وهي كلية التربية الرياضية للبنين، كلية التربية الرياضية للبنات، كلية الفنون الجميلة، وكلية الزراعة بمنطقة سابا باشا.