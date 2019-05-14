شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأربعاء شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، أن يستمر الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا معتدل ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «23- 39»، إسكندرية «19 – 32»، قنا «24 – 41»، الأقصر «23– 42»، أسوان «29 – 42».