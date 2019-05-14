شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصل سويسرا بعد رحلة رعوية في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، صباح الثلاثاء، العاصمة السويسرية زيورخ، قادمًا من ألمانيا، بعد إنهاء زيارته الرعوية قام خلالها بنشاط رعوي كبير.

واستقبل البابا تواضروس في المطار السفير المصري بسويسرا هشام سيف الدين، وبعض رجال السفارة المصرية والأنبا جابرييل أسقف النمسا وزيورخ.

كما استقبل البابا من أحبار الكنيسة كلا من الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنچلوس، والأنبا أرساني أسقف هولندا، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، والأنبا چيوفاني أسقف المجر ورومانيا والتشيك وسلوفينيا وبولندا، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بميلانو.