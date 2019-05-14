شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بقتل كاهن كنيسة بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى، رئيس النيابة، وإشراف المستشار خالد الأتربي، حبس المتهم بقتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري غير مرخص وطلقات نارية، كما طلبت النيابة استعجال تقرير الطب الشرعى النهائي للمجنى عليه.

وكانت أصدرت مديرية أمن القليوبية، الإثنين، بيانًا رسميًا حول واقعة مقتل القس مقار، راعي كنيسة مارمرقس بالوحدة العربية بشبرا الخيمة، على يد خادم بالكنيسة «فراش»، بسبب مشاجرة بينهما.

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وذكر البيان أنه «تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مرقس بمنطقة الوحدة العربية بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفى داخل الكنيسة»، مشيرًا إلى أنه «تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية إلى موقع الحادث».

وأضاف البيان أنه «تبين من الفحص والمعاينة قيام خادم الكنيسة «كمال. ش. ش»، 54 سنة، بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القس مقار، 65 سنة، راعى الكنيسة، من سلاح ناري «طبنجة» كانت بحوزته، محدثًا إصابته (طلق نارى بالرأس) وتوفى على إثرها في الحال، بسبب وجود خلافات بينهما لسابقة قيام المجنى عليه بالاتفاق مع المتهم بمساعدته في زواج ابنتيه وإعطائه مبالغ مالية، ولم يفِ بذلك، ومنذ يومين قام بإعطائه مبلغا ماليا قدره ألف جنيه فقط، واليوم عاود المتهم طلب مبلغ مالي آخر من المجني عليه، إلا أنه رفض، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا».

وأشار البيان إلى أنه «في وقت لاحق قام المتهم بتسليم نفسه بديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة لعدم وفاء المجني عليه بوعده بمساعدته مالياً، فعقد العزم وبيّت النية على التخلص منه، وفى سبيل ذلك قام بشراء السلاح المستخدم في الواقعة من شخص (غير محدد) وقام بإخفائه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس واليوم قام بإحضاره والتعدي به على المجني عليه».

واختتم البيان: «عقب تقنين الإجراءات، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق».