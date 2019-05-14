شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى العاشر من رمضان.. مكتبة الإسكندرية تنظم أمسية «تجديد الخطاب الديني» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مكتبة الإسكندرية أمسية رمضانية وحوارًا ثقافيًّا حول «تحديات تجديد الخطاب الديني»، غدًا الأربعاء، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية: «هذه الفاعلية تأتي احتفالا بذكرى يوم من أعظم أيام مصر، حيث أعادت فيه قواتنا المسلحة لمصر أرضها وكرامتها، وللأمة مجدها وعزتها».

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وأشار «الفقي»، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان محقاً عندما ركز على قضية مواجهة الإرهاب، وضرورة تضافر كافة الدول والمنظمات الدولية من أجل مواجهة هذا الكابوس الذي يخيم على العالم، لافتاً إلى أن مكتبة الإسكندرية تهتم بهذه القضية اهتمامًا كبيرًا في كافة فعالياتها وإصداراتها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمواجهة الفكر المتطرف، وطرح رؤى لتجديد الخطاب الديني، ونشر الأفكار الدينية الوسطية.

وأوضح «الفقي» أن هذه الفاعلية سيحضرها نخبة من المفكرين والمثقفين والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وممثلون عن الأزهر والكنيسة.

وستناقش هذه الفعالية الرؤية الإسلامية والمسيحية، بشأن تجديد الخطاب الديني، وأهم ما طرح في هذه القضية في الخطاب العربي والإسلامي، مع مناقشة أبرز ما طرح حول تجديد الخطاب الديني، من قبل المفكرين وصُناع القرار الغربيين.