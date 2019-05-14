شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يشارك طلاب المدينة الجامعية إفطار رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الاثنين، طلاب المدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات، بتواجده بينهم في مطعم المدينة لتناول إفطار شهر رمضان المبارك.

واصطحب «الخشت» كلا من هبة نوح، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعددا من عمداء الكليات.

Advertisements

وقال رئيس جامعة القاهرة إنه اطمأن على حالة الإفطار للطلاب المقيمين بالمدينة حتى الآن، نظرا لظروف امتحاناتهم، وإنه استمع لمقترحاتهم وشكواهم، فيما يخص تحسين الخدمة لهم خلال الشهر الكريم.

وتنقل «الخشت» بين موائد الطلاب وشاركهم الطعام، وتفقد المطابخ ومعدات الطهي للتأكد من مستوى الخدمة في المطعم، وتناول الإفطار مع الطلاب واستمع لمقترحاتهم في حضور مسؤولي المدينة الجامعية.

ولاقت الزيارة ارتياحًا لدى طلاب المدينة الجامعة المصريين والوافدين الذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية «السيلفي» مع رئيس الجامعة، كما أعرب الطلاب عن تقديرهم لقرار رئيس الجامعة الخاص بإعفاء طلاب المدن الجامعية من سداد رسوم الإقامة والإعاشة عن المدة التي يقضيها الطلاب في المدن الجامعية خلال شهر رمضان المبارك.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده وسط طلاب المدينة الجامعية المصريين والوافدين في هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدًا أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية. وقام رئيس جامعة القاهرة بإمامة الطلاب لصلاة المغرب قبيل الإفطار.

رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب المدينة الجامعية إفطار رمضان

رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب المدينة الجامعية إفطار رمضان

رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب المدينة الجامعية إفطار رمضان

رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب المدينة الجامعية إفطار رمضان

رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب المدينة الجامعية إفطار رمضان

رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب المدينة الجامعية إفطار رمضان