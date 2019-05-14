شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للقضاء على الإشغالات ورفع الإعلانات المخالفة بمدينة 6 أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملات للقضاء على الإشغالات ورفع الإعلانات المخالفة من المحور المركزي ٤٧/١٠٠، والمحور المركزى أمام الحى الثانى، مؤكدا استمرار الحملات تباعا لإزالة المخالفات والإشغالات لتشمل المدينة بأكملها.

وشدد رئيس جهاز المدينة على أنه لا تهاون فى إزالة أى مخالفات أو تعديات بالمدينة، مشيرا إلى أن الجهاز لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أي مخالفة أو تعدٍ تنفيذا للقانون.

يأتي هذا في إطار حرص جهاز مدينة السادس من أكتوبر على القضاء على ملامح العشوائية فى المدينة من (إشغالات- باعة جائلين- مخلفات- إعلانات بالمخالفة)، حيث يتم تنفيذ حملات يوميا أيضا للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ومصادرة جميع المتعلقات الخاصة بهم.

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملات للقضاء على الاشغالات ورفع الإعلانات المخالفة

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملات للقضاء على الاشغالات ورفع الإعلانات المخالفة