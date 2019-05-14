شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 965 مشروعا و15926 فصلا جارى تنفيذها بخطة إنشاء المبانى المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة إنشاء المبانى المدرسية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء يسرى سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، الوضع الراهن لأعداد المبانى المدرسية، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالى عدد المبانى المدرسية يبلغ 28301 مبنى، تنقسم إلى مبان حكومية بعدد 26093 مبنى، ومبان تتبع القطاع الخاص بعدد 2208 مبان، وتحتوى هذه المبانى على عدد 469653 فصلًا، تنقسم إلى فصول حكومية بعدد 414137 فصلًا، وفصول تتبع مدارس القطاع الخاص بعدد 55516 فصلًا.

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وأشار رئيس هيئة الأبنية التعليمية، إلى أن الهيئة تعمل على إنجاز عدد من الأهداف المتعلقة بالمبانى المدرسية وتقدير الاحتياجات من أعداد الفصول المطلوب إضافتها وحتى نهاية 2021، والمتمثلة فى خفض الكثافة بالفصول، وتوفير الخدمة التعليمية للمناطق المحرومة، ورفع نسبة استيعاب رياض الأطفال، وإحلال وتحديث المبانى المغلقة، وتوفير بدائل المدارس المٌؤجرة، وتوفير فصول التربية الخاصة، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وحتى 2021.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى للعام المالى الحالى 2018/2019 لإنشاء المبانى المدرسية، حيث بلغت عدد المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها والتسليم بداية من مطلع يوليو 2018 وحتى الآن 495 مشروعًا، و 7910 فصول، فيما يبلغ عدد المشروعات الجارى العمل عليها 965 مشروعًا، و 15926 فصلًا، بينما تم طرح عدد من المشروعات وجار اسنادها بعدد 383 مشروعًا، و 5789 فصلًا.

وفى نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية، فيما يتعلق بالمبانى والمشروعات المدرسية.